Coronavirus, altri 7 guariti tra Assisi e Bastia

Altri 6 assisani che avevano contratto il Coronavirus sono guariti. Salgono così a 19 i casi di cittadini di Assisi completamente ristabiliti dal Covid-19, con l’esito negativo di due tamponi. In 3 restano ricoverati e 8 sono in isolamento domiciliare. Nessun nuovo caso positivo.

“La situazione ad Assisi – commenta il sindaco Stefania Proietti – è in netto miglioramento per quanto riguarda i concittadini affetti dal Coronavirus e con soddisfazione possiamo affermare che da giorni non si registrano nuovi casi positivi. Questo ci fa ben sperare ma dobbiamo continuare ad attenerci alle regole, dobbiamo continuare a restare a casa perché solo così facendo riusciamo a fermare la diffusione del contagio. La guardia non va assolutamente abbassata, quindi evitare di uscire se non proprio necessario e quando si esce adottare tutte le misure indicate, dalla mascherina ai guanti, compreso il distanziamento sociale nei luoghi in cui si trovano altre persone”.

Bastia e Bettona

Un altro guarito anche a Bastia Umbra. I bastioli che hanno superato la malattia sono nel complesso 19. Due sono ricoverati in ospedale, mentre 4 sono curati a domicilio, alcuni senza più sintomi.

Guariti entrambi i residenti a Bettona che si erano contagiati col Coronavirus.