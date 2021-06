Coronavirus, a Castello e Umbertide zero casi in 24 ore. Montone Covid-free - Tuttoggi

Numeri rassicuranti in tutto l'Altotevere, Umbertide da 116 a 35 casi in due settimane | Covid-free, Montone si aggiunge a Lisciano Niccone

Per la prima volta dopo oltre 20 giorni (era il 18 maggio scorso), Città di Castello torna a far registrare zero nuovi positivi al Covid-19 nell’arco di 24 ore. Ma i numeri sono da giorni praticamente impercettibili in quasi tutto l’Altotevere e offrono l’indicazione di una situazione molto più rassicurante.

“La campagna di vaccinazione è certamente un fattore dell’attuale miglioramento dell’andamento della pandemia e per questo rinnoviamo l’aspettativa che Città di Castello, con i suoi due punti vaccinali, sia territorio d’avanguardia in ambito regionale per l’immunizzazione della popolazione residente”, sottolinea il sindaco Luciano Bacchetta.

Anche Umbertide, che poco più di due settimane fa contava 116 contagi complessivi, è sceso oggi (8 giugno) a soli 35 casi. Pure nel Comune della Rocca nessun nuovo caso giornaliero e, anzi 3 guarigioni. Ancora più rosea, invece, la situazione di Montone, diventato Covid free così come Lisciano Niccone (senza casi ormai da quasi un mese).

Tra gli altri Comuni San Giustino è protagonista di in un saliscendi intorno ai 40 contagi (oggi 39) da settimane. In leggera discesa Citerna (17) mentre restano stabili da qualche giorno Monte Santa Maria Tiberina e Pietralunga, rispettivamente a 5 e 4 casi.