Coronavirus, 31 perugini e altri 5 corcianesi guariti escono dalla quarantena

Trentuno perugini che avevano contratto il Coronavirus sono usciti dalla quarantena perché dichiarati definitivamente guariti all’esito di due tamponi. Una buona notizia per Perugia dal bollettino della Protezione civile (aggiornato alle ore 10.20 di domenica 19 aprile). Nel giorni in cui non si registrano nuovi casi di contagio, né aumenti dei ricoveri ospedalieri.

I perugini ricoverati in ospedale sono 31 (63 i contagiati monitorati in casa). Complessivamente all’ospedale Santa Maria della Misericordia sono ricoverati 35 pazienti con Covid-19 (anche di altre città umbre), di cui 12 in terapia intensiva.

Corciano e Torgiano

Situazione ormai stabile da giorni a Torgiano, dove 10 persone infettate attendono in casa l’esito del secondo tampone negativo per poter uscire dalla quarantena.

Aumentano i guariti a Corciano: nelle ultime 24 ore in 5 hanno ricevuto l’attesa notizia di essere negativi al Covid-19, certificata dal secondo tampone. In tutto i corcianesi dichiarati guariti sono 26. Due restano ricoverati in ospedale, mentre sono 6 quelli ancora costretti all’isolamento domiciliare.