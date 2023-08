Corciano, gioca 5 euro e vince due milioni di euro - Tuttoggi.info

Succede grazie al Gratta e Vinci ‘New Turista Per Sempre’,

Maxi vincita a Corciano, dove un fortunato giocatore con un ‘grattino’ da 5 euro ha vinto quasi due milioni di euro.

La dea bendata si è fermata questa volta in Umbria, grazie al Gratta e Vinci ‘New Turista Per Sempre’, venduto a Corciano. Il tagliando permette vincite fino a 50.000 euro, per quanto riguarda i premi ‘classici’, ma può far vincere una sorta di vitalizio. Chi trova infatti due volte la scritta ‘Turista per sempre’, all’interno dell’area ‘I tuoi numeri’, ottiene una vincita speciale. Questa vincita consiste in 300.000 euro che vengono pagati subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100.000 euro. In totale la vincita ammonta ad 1.936.849 euro. Proprio quello che ha trovato il fortunato giocatore a Corciano, dove è grande la curiosità di capire se si tratti di un concittadino o di un turista.