Coppia scappa senza pagare, ristoratore li ritrova in un bar

La ricerca in bici

“Guardo la telecamere posta all’ingresso e li vedo che se ne andavano ridendo, girando verso via Gramsci. A quel punto ho preso la bici. Mi sono fatto tutta via Gramsci, non li ho trovati. Ho sconfinato nella piazza del Comune, arrivo fino in fondo alla piazza al Bar Centrale“. A quel punto Damiano li vede, nel dehors del bar. “Lei si gira, mi vede e farfuglia qualcosa a lui. Io appoggio la bici sul vetro. Lui impassibile e non dice una parola“. A quel punto Damiano entra e i due pagano il conto di 97 euro, con 100 euro e dicendogli di tenere il resto.

Il commento ironico: “Se devi fare il vento, poi non fare lo scialone in via Gramsci”

Quindi il commento ironico di Lunghi: “Se parti con l’idea di fare questa cosa, ordina una bottiglia costosa di Vino. Poi non andare a fare lo scialone in via Gramsci. E non prenotare. Perchè io ho il tuo numero di telefono. So come ti chiami tu, come si chiama la volpe del tuo fidanzato e se voglio faccio girare il vostro nome a tutti i ristoratori umbri e dovrete andare a mangiare in Kurdistan“.