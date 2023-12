Coppia manomette bancomat delle Poste, ma il cliente è un finanziere: denunciati

Hanno manomesso il bancomat dell’ufficio postale di via Settevalli, a Perugia, per rubare le banconote di chi si recava a prelevare denaro contante. Un uomo e una donna, di nazionalità rumena, sono stati denunciati dai finanzieri del Comando Provinciale di Perugia.

Proprio un finanziere in servizio a Perugia, infatti, libero dal servizio, aveva cercato senza esito di prelevare allo sportello bancomat dell’ufficio postale. E aveva rilevato un’anomalia nella fessura di erogazione, in quanto era stato installato un congegno per “catturare” le banconote.

Nel contempo, si era accorto del fare sospetto di una donna che sostava nelle vicinanze e di un ulteriore soggetto all’interno di un’autovettura parcheggiata nei pressi.

A questo punto, ha allertato i colleghi impegnati nel servizio di pubblica utilità “117” che sono prontamente intervenuti. All’esito del controllo effettuato, si è avuta conferma che sul bancomat era stato effettivamente installato un marchingegno artigianale in alluminio, simile ad una molletta, cosiddetto “cash trapping”. All’esito della perquisizione effettuata nei confronti dei 2 sospettati, risultati essere di nazionalità rumena, sono state rinvenute banconote per circa 500 euro, in tagli da 20 e da 50, nonché numerosi rotoli di nastro biadesivo ed un uncino, verosimilmente utilizzati per l’attività criminale. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Informato il pm di turno della competente Procura della Repubblica di Perugia, i predetti soggetti sono stati denunciati per la commissione dei reati di cui agli articoli 624 e 625, commi 2 e 8-ter, del Codice Penale. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Il cash trapping (cattura banconote) è una tecnica di manomissione degli ATM molto insidiosa, che consiste nell’inserimento, sulla fessura da cui fuoriescono le banconote, di un piccolo oggetto metallico (nel caso in specie una sorta di molletta) che trattiene le banconote.

In questi casi, l’ignaro cliente all’atto del prelievo, pur notando sul monitor del bancomat la scritta che

l'operazione del prelievo è stata correttamente effettuata, non riesce a prelevare le banconote che rimangono intrappolate all'interno.

Per quanto semplice, il cash trapping risulta essere una tecnica molto efficace e veloce per rubare denaro agli sportelli Bancomat; una volta che il cliente si è allontanato, i ladri devono essere rapidi nel recarsi allo sportello, rimuovere la forcella metallica e recuperare i soldi, dileguandosi velocemente prima che la persona truffata ritorni dopo aver segnalato il problema.