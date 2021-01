Coppa Italia: Sir in semifinale, ma che fatica contro Ravenna (3-1) - Tuttoggi

Block Devils costretti ad inseguire in ogni set, soltanto nel finale ritrovano il micidiale servizio | A Bologna troveranno la vincente tra Trento e Milano

Missione compita per la Sir che supera Ravenna e approda alla Final Four di Coppa Italia a Bologna. Ma che fatica contro i ragazzi terribili di Bonitta. Finisce 3-1 dopo una battaglia di 2 ore e 18′, con i Block Devils costretti ad inseguire in tutti e quattro i tiratissimi set.

Soltanto nel finale, come spesso sta avvenendo in questa parte della stagione, i Block Devils ritrovano il servizio e il motore di Perugia inizia a girare a pieno regime.

In semifinale di Coppa Italia la Sir affronterà la vincente tra Trento e Milano. Sarà comunque un’altra battaglia.

Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna 3-1

(25-27; 26-24; 26-24; 25-21)

La partita

Block Devils subito costretti ad inseguire nel primo set. Il servizio, arma letale della Sir nella prima parte della stagione, ancora non va. E con un attacco a intermittenza non basta il muro a fermare i giovani di Ravenna, che resistono al ritorno dei padroni di casa e si prendono il primo set 27-25.

Nel secondo set l’inerzia della partita non cambia, con i Block Devils ancora con le polveri bagnate dai 9 metri e micidiali a muro, dove si rivede Russo. Proprio a muro arriva il punto del sorpasso (12-11), dopo un break che consente di recuperare 3 punti di svantaggio.

Gli ospiti però non lasciano scappare la Sir e restano incollati. Con l’ace di Recine (aiutato dal nastro) Ravenna trova il pari (15-15). E ancora il giovane Recine riporta avanti Ravenna (17-15). E Heynen è costretto a chiamare i suoi.

La Sir riacciuffa il pari, ma Ravenna torna avanti con l’ace di Pinali (21-20). Perugia non riesce a dare continuità al suo gioco e soprattutto sbaglia troppo al servizio. Ma a fatica riesce a prendersi il secondo set (26-24) e a pareggiare i conti.

La Sir parte con più convinzione nel terzo set, ma due ace di Recine portano Ravenna sul (9-7). E sul successivo +3 Heynen chiama i suoi.

Finalmente arriva un ace anche per Perugia con Plotnytskyi. Che si ripete poco dopo (13-11). Ed ora è Bonitta a dover chiamare i suoi.

Ravenna torna però ancora avanti e prova l’allungo, approfittando dei troppi errori di Perugia.

Ancora un ace di Plotnytskyi rimette in piedi Perugia (20-21). Oleh si ripete poco dopo dai 9 metri. E il set a favore di Perugia lo chiude, finalmente con un ace, Wiilfredo Leon (26-24).

Nel quarto set la Sir si fa ancora una volta sorprendere dalla partenza fulminea di Ravenna, che scappa sul 10-5. Perugia riesce a trovare il pari (11-11).

La Sir riesce a mettere la testa avanti a metà del set. Senza tuttavia trovare l’allungo decisivo (+3 il massimo vantaggio).

Sorpasso Ravenna (19-18) sull’ace di Pinali. Si riscatta Leon, con due attacchi vincenti seguiti da due ace (24-20).

E la chiude Ter Horst 25-21. La Sir, pur con tanta fatica, va a Bologna per la Final Four di Coppa Italia