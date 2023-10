Le coperte di Marzia per aiutare i Centri antiviolenza - Tuttoggi.info

Per ricordare un’amica scomparsa un’iniziativa di Comune di Gubbio e Commissione Pari Opportunità, con il supporto dell’Università dei Sarti | Ecco tutte le info

E’ una storia che parte da lontano, quella di Marzia e Rossana, due amiche che durante la pandemia si sono messe al lavoro per raccogliere fondi a favore dei Centri antiviolenza toscani, realizzando “quadrotti” di lana destinati a creare coperte. Un’idea che piacque talmente tanto alle due amiche che pensarono di proporla anche a Gubbio.

La prematura e improvvisa morte di Marzia Nicchi, però, ha fatto mettere temporaneamente da parte il progetto ma, ora, anche in sua memoria, grazie all’impegno di Rossana Nardelli sta prendendo vita “Le coperte di Marzia”.

Chiunque potrà contribuire alla creazione delle coperte, realizzando a uncinetto e/o a maglia un “quadrotto” 50cm x 50cm con lana colorata, stile “mattonelle granny”. Le coperte di varie dimensioni, verranno utilizzate per una raccolta fondi a favore dei Centri antiviolenza di zona. Chi non è in grado di realizzare i quadrotti ma vuole contribuire alla raccolta, potrà donare, stile “caffè sospeso”, dei “gomitoli sospesi” che altri potranno utilizzare.

“Ad oggi – sottolinea la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Gubbio Lucia D’Acri – sono 93 in Italia i femminicidi: la cronaca ci sottopone ormai quasi quotidianamente eventi di questo tipo, ma è importante e significativo sottolineare sensibilità e impegno che partono dal basso, dalla società civile che, in un’ottica di partecipazione, crea una diversa sensibilità. Ringraziamo pertanto Rossana che anche in ricordo della sua amica ha voluto attivare questo bellissimo processo”. I quadrotti realizzati verranno raccolti presso Ro.Si. Tessuti, in via dell’Arboreto n. 38, fino al 10 novembre. Per ulteriori informazioni si può chiamare il 3929594387.

Come ricorda l’assessora al Welfare e Pari Opportunità Simona Minelli, “a Gubbio il Centro Antiviolenza opera dal marzo 2021 grazie all’impegno delle operatrici dell’Associazione Libera…mente Donna ETS, che lavora in rete con servizi territoriali e forze dell’ordine. Sono infatti migliaia le donne accolte nei Centri Antiviolenza, fondamentali per il contrasto alla violenza di genere, sia perché permettono alle donne di chiedere aiuto vicino casa, sia perché sono anche luoghi politici e culturali dai quali possono prendere vita attività importanti di sensibilizzazione e formazione rivolte a tutta la comunità. Il Centro antiviolenza semiresidenziale di Gubbio è raggiungibile al numero 3534143438, attivo h24”