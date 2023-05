Controlli con unità cinofile nei luoghi della movida, spuntano hashish e coltelli - Tuttoggi.info

Un giovane tifernate è stato trovato in possesso di un coltello e denunciati, altri 5 sono stati "fiutati" dai cani e segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti | Denunciato anche un uomo per guida in stato di ebbrezza

Controlli in centro storico nelle ore serali e nei luoghi della movida a Città di Castello, dove lo scorso weekend sono stati setacciati locali, piazze e parchi pubblici.

L’opera di prevenzione è stata attuata mediante pattuglie appiedate e automontate e da due unità cinofile nel cuore della città tifernate e fuori dalle mura, dove contemporaneamente sono stati eseguiti controlli alla circolazione stradale.

Numerosi i mezzi e le persone fermati per delle verifiche, con alcuni gruppi di ragazzi sottoposti anche a perquisizione. In particolare un ragazzo di Città di Castello, al quale è stato trovato in tasca un coltello (subito sequestrato), è stato denunciato per porto ingiustificato di armi, mentre altri 5 giovani, grazie all’ottimo fiuto dei cani antidroga, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Anche sul fronte delle infrazioni al Codice della strada, le pattuglie hanno rilevato e sanzionato violazioni per eccesso di velocità ed uso di telefoni cellulari durante la guida, mentre un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza avendo il tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Ovviamente per lui è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.