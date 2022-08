Controlli, nell'assisano bastiolo raffica di sanzioni: nei guai anche un ciclista - Tuttoggi

A Petrignano, i militari della Stazione di Assisi hanno fermato e sanzionato un giovane che guidava ad alta velocità all’interno del centro abitato, non considerando l’orario notturno ed il fatto che il fondo stradale fosse pericolosamente scivoloso a causa della pioggia. A Bastia Umbra invece i militari della locale Stazione hanno multato un uomo che circolava senza aver rinnovato l’assicurazione rca obbligatoria, un altro che guidava un’auto senza revisione periodica e una donna che, ad un incrocio, ha omesso una precedenza rischiando di causare un incidente.



Controlli del territorio intensificati anche a Cannara in occasione della Festa della Cipolla: un uomo è stato sanzionato poiché conduceva pericolosamente la propria bicicletta in chiaro stato di alterazione e, fermato dai militari, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno anche sanzionato un automobilista che circolava senza cintura di sicurezza e hanno sequestrato un veicolo che da giorni risultava parcheggiato sulla pubblica via, pur essendo privo di copertura assicurativa.