Controlli antidroga pomeridiani, in due giorni segnalati 3 giovani gualdesi - Tuttoggi

Controlli antidroga intensificati a Gualdo Tadino, dove tre giovani del posto, negli ultimi due giorni, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori.



Uno dei ragazzi è stato notato dai carabinieri all’interno del Giardino Comunale, seduto su una panchina e intento a parlare con alcuni coetanei. L’atteggiamento nervoso del giovane ha subito insospettito i militari, che hanno proceduto ad un controllo più approfondito, trovandogli in tasca una piccola dose di hashish.



Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 15 gennaio), invece, i militari hanno fermato un’auto in via Santo Marzio, con all’interno due 19enni gualdesi, apparsi subito in difficoltà durante il controllo. Nonostante abbiano cercato di sviare i carabinieri con scuse varie, quest’ultimi hanno proceduto alla perquisizione di entrambi, trovando due dosi di hashish all’interno dei rispettivi pacchetti di sigarette. In questo caso, non solo sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia, ma per loro è scattato anche il ritiro della patente.