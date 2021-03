Controlli anti-Covid, Carabinieri Todi denunciano due ragazzi - Tuttoggi

I militari hanno controllato 156 persone, multandone 6 per violazione delle misure anti pandemia, Controllati anche 34 esercizi commerciali, tutti in regola

I Carabinieri della Compagnia di Todi, nell’ambito dei servizi pianificati per il contenimento epidemiologico da covid-19, hanno sottoposto a controllo 156 persone, multandone 6 per violazione delle misure disposte verificando anche 34 esercizi commerciali, risultati in regola con le ultime disposizioni.

Durante le attività di verifica, effettuate sull’intero territorio della Compagnia, in particolare nei comuni di Marsciano e Deruta, due giovani sono stati denunciati in stato di libertà perché sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica.

Ai due, sono state ritirate le patenti di guida.

L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa sono state informate dai reparti dell’Arma che hanno effettuato i controlli