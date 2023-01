Controlli a Fontivegge, maxi multe a due automobilisti

Battute a tappeto, anche con pattugliamenti appiedati, diverse zone: via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia. In tutto identificate 62 persone e controllati 36 veicoli.

Durante i servizi è stata sanzionato un automobilista con il veicolo privo di assicurazione. Per l’uomo è scattata la contestazione della violazione al Codice della Strada con una sanzione pecuniaria di 866 euro. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Un altro utente della strada è stato sorpreso mentre guidava senza la patente, di guida perché revocata con provvedimento della Prefettura nel 2020. Per il conducente è scattata la sanzione pecuniaria di 5100 euro, il fermo amministrativo del veicolo e il contestuale ritiro della carta di circolazione.

Droga

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre percorrevano piazza Vittorio Veneto, gli operatori hanno fermato due uomini, notati per il loro atteggiamento sospetto. Dopo essere stati identificati come cittadini gambiani, rispettivamente classe 1999 e 1995, sono stati sottoposti a controllo dagli agenti con esito positivo. Sono stati recuperati due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish.

Per questo motivo, dopo aver sequestrato la droga, i poliziotti hanno contestato alle due persone fermate la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente.

Irregolare in Italia

Infine, durante i controlli appiedati in via Cortonese, nei pressi del capolinea Bus di Fontivegge, gli operatori hanno fermato un cittadino extracomunitario che, alla vista dei poliziotti aveva cambiato repentinamente direzione tentando di darsi alla fuga.

Raggiunto dagli agenti, l’uomo – un cittadino nigeriano, classe 1980 – è stato accompagnato in Questura per una compiuta identificazione. Dalle verifiche, il 42enne è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la notifica del decreto di espulsione emesso dal Questore di Perugia.