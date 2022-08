Contro la droga nelle scuole, dal Ministero dell’Interno fondi a 6 Comuni

Per tale iniziativa, avviata nel 2019, quest’anno sono state stanziate risorse statali pari complessivamente a 5,5 milioni di euro (a valere sul Fondo per la Sicurezza Urbana e sul Fondo Unico Giustizia), assegnate in ambito nazionale a 420 Comuni, che sono stati individuati sulla base degli indici della popolazione residente calcolati secondo i dati ISTAT.

I finanziamenti attribuiti potranno essere impiegati per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, per l’assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, per il pagamento degli straordinari al personale della Polizia Locale medesima, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature, nonché per la promozione di campagne informative volte alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio.

Per fruire dei contributi economici concessi, i Comuni beneficiari, i cui Sindaci sono già stati informati dal prefetto di Perugia Gradone, entro il 10 settembre 2022 dovranno presentare alla Prefettura apposita istanza accompagnata da una scheda progettuale contenente una compiuta descrizione delle attività da porre in essere, che si svilupperanno durante il prossimo anno scolastico.

I progetti, a conclusione dell’istruttoria, saranno sottoposti al vaglio del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e, se coerenti con le finalità perseguite dall’iniziativa “Scuole Sicure”, verranno approvati dalla Prefettura, la quale, entro il 30 settembre, provvederà alla loro trasmissione al Ministero dell’Interno per l’erogazione delle somme spettanti.

(foto di repertorio)