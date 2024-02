Contributo affitti, “agli studenti appena 23 euro al mese”

E' quanto riceveranno dal Ministero i 518 beneficiari a Perugia. Udu attacca: pochi soldi e in ritardo

A Perugia sono 518 gli studenti universitari fuori sede ammessi al contributo statale per gli affitti. Riceveranno complessivamente 144.632 euro, la settima somma più alta nella classifica nazionale, rispetto ai 4 milioni di euro che distribuirà il Ministero dell’Università. Lo ha calcolato l’Udu (Unione degli universitari) che però denuncia l’enorme ritardo nell’erogazione del fondo affitti, che arriverà a febbraio, un anno dopo la richiesta. E con un contributo medio di circa 23 euro al mese.

“Una cifra irrisoria – evidenzia Simone Agutoli, responsabile politiche abitative dell’Udu – dal momento che paghiamo in media 350 euro al mese per il canone di locazione, a cui aggiungere spese condominiali e bollette”.

Anche con evidenti disparità territoriali, come emerge dall’elaborazione fatta appunto dall’Udu su dati ministeriali: a Milano, dove è nata la protesta delle tende, saranno aiutati soltanto 260 studenti con 73mila euro, mentre a Bologna i beneficiari saranno 142 ed infatti non arriveranno neanche 40mila euro. A Roma, invece, gli studenti che riceveranno un sostegno saranno 571, a Napoli 184, a Venezia ci si ferma a 66. Va meglio a Torino con 2.309 studenti beneficiari per un totale di 644mila euro; sopra i 200mila euro anche Cosenza, Bari e Catania.