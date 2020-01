Consorzio di bonifica: ecco gli eletti dopo il turno elettorale

Il Consorzio di bonifica umbra ha la sua squadra, il nuovo consiglio d’amministrazione dopo un turno elettorale che ha visto al voto oltre 4mila persone.

Vengono eletti, nelle tre fasce: Marco Loreti ed Enzo Alleori in prima fascia, Leonardo Fazi in seconda fascia e Paolo Montioni e Domenico Proietti in terza fascia. Quanto al risultato dei sindaci, entrano Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno e Lodovico Baldini primo cittadino di Valtopina.

Esclusioni

Le uscite più fragorose sono due. La prima è quella del presidente uscente, Giuliano Nalli, che però non si era ricandidato. Fragorosa quella del predecessore di Nalli, Ugo Giannantoni, non rieletto.

Il presidente

Alla prima riunione del consiglio ci sarà l’elezione del presidente, che dovrà essere uno dei cinque usciti dalle urne.