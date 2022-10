Consiglio comunale, si parla di sanità e piazza Giacomini

In discussione la mozione per intitolare l'aula consiliare a Federico II

E’ stato convocato per martedì 25 ottobre, alle 14, il Consiglio comunale di Foligno nella sala consiliare. La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it

L’ordine del giorno

In discussione l ‘interrogazione presentata dai consiglieri comunali Rita Barbetti, Claudia Minelli, Elia Sigismondi (Partito Democratico), Luciano Pizzoni (Patto x Foligno), Mario Gammarota (Foligno 20/30) su stato dei lavori in Piazza Giacomini; la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti; Prg ’97 – aggiornamento delle Nta ai fini del recepimento della disciplina edilizia sovraordinata; zone destinate ad impianti relativi ad attività agricole intensive, identificate con l’acronimo Zai – aggiornamento normativo dell’art. 64 Nta del Prg ’97; edilizia residenziale convenzionata – cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili individuazione delle aree dove si può trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà.