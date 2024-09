Congresso la Lumaca Odv “La teranostica e la terapia molecolare in Umbria: passato presente e futuro dei nostri pazienti" 21 settembre, Palazzo Cesaroni - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA

L’Associazione “La Lumaca Onlus” da oltre 15 anni è attiva sul territorio umbro a sostegno di persone affette da patologie tiroidee, dei loro familiari, di operatori sanitari e medici. Tra i compiti “istituzionali”, oltre naturalmente a quello di appoggio, orientamento, accoglienza ed assistenza ai pazienti con neoplasie tiroidee, funzioni che svolgiamo con continuità e dedizione, è sempre più rilevante l’attività di informazione e di promozione della salute. In tal senso ci siamo attivati al fine di strutturare un significativo momento di approfondimento avente per oggetto le “Terapie innovative per i carcinomi ”.

Il giorno sabato 21 settembre, presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a partire dalle ore 08:30, avrà quindi luogo un momento di confronto dal titolo “La teranostica e la terapia molecolare in Umbria: passato, presente e futuro dei nostri pazienti”. Saranno illustrati gli avanzamenti resi possibili dalla installazione del nuovo tomografo PET-CT di ultima generazione e dall’avvio di nuovi trattamenti medico-nucleari di patologie neoplastiche, quali la terapia con radiofarmaci di tumori neuroendocrini e del cancro della prostata metastatico, obiettivi entrambi tenacemente perseguiti da “La Lumaca Onlus” e da tutte le Associazioni di pazienti attive in ambito oncologico, il cui raggiungimento ha contribuito a rendere possibile, anche in Umbria, l’avvio del percorso innovativo della “teranostica”. Ne parlano, assieme a pazienti, medici e specialisti attivi presso il sistema sanitario umbro, illustri ospiti :Laura Locati (Istituti Maugeri Italia), Simona Malaspina (Finlandia), Silvia Morbelli (Torino), Piergiuseppe Pelicci (Milano), Domenico Salvatore (Napoli), Rossella Elisei (Pisa)

Associazione La Lumaca O.D.V

Presidente

Anna Maria Biancifiori