Confindustria, Raoul Ranieri confermato presidente della Sezione Altotevere - Tuttoggi

Il Presidente ha espresso un vivo ringraziamento all’Assemblea per la sua conferma: “Sono stati due anni in cui abbiamo costruito un percorso di maggiore conoscenza tra associati della nostra Sezione per contribuire allo sviluppo del territorio. Sono certo che le relazioni positive che abbiamo stretto continueranno a consolidarsi e a dare frutti anche negli anni a venire. Stiamo vivendo un momento molto complesso, ma la storia delle imprese del nostro territorio ci insegna che con forza e impegno è possibile affrontare anche i momenti di maggiore difficoltà”.

Ranieri ha ricordato alcune delle principali attività della Sezione, tra cui il Progetto Art Bonus attraverso il quale è stata sostenutala realizzazione dell’importante mostra “Raffaello il Giovane”, in collaborazione con la Pinacoteca di Città di Castello. “Attraverso il mecenatismo di ben 9 aziende – ha sottolineato – questo progetto è stato portato a termine. Vorrei inoltre ricordare l’impegno che portiamo avanti da molti anni nei confronti degli istituti scolastici del territorio, offrendo supporto nella didattica e negli stage aziendali. Sempre importante in questo ambito è il contributo delle aziende del comparto della grafica, che operano stabilmente in sinergia con il territorio, cercando di rendere eccellente il livello di preparazione dei giovani. Intendiamo inoltre potenziare il tema della sostenibilità e accrescere la cultura imprenditoriale, focalizzando la formazione non solo sulla figura dell’imprenditore ma anche sul management, per acquisire strumenti capaci di dare una visione per il futuro alle nostre aziende”.

L’Assemblea, contestualmente a presidente e vice, ha eletto anche i nuovi componenti del Consiglio direttivo della Sezione Alta Valle del Tevere che sarà formato da: Roberto Baldelli, Centro Smistamento Merci; Leonardo Bambini, Artegraf; Angelo Benedetti, Godioli & Bellanti; Claudio Bigi, Consorzio Ermgroup; Paolo Guerriero Carloni, Nardi; Maria Rita Cherubini, Salpa & Cherubini; Paolo Chiavacci, Litograf Editor; Nicola Falcini, C.E.S.A.; Alessandra Gasperini, Scatolificio Gasperini; Cristina Gennaioli, Confezioni Gap; Pietro Giunti, Giunti; Elena Gragnoli, SIA Coperture; Fiorenzo Luchetti, Faza; Valentino Merendelli, Vimer; Aldo Nocentini, Kemon; Gabrio Renzacci, Renzacci Industria Lavatrici; Stefano Romolini, Manifatture Cesari; Michela Sgoluppi, Scacf; Paolo Tafani Alunno, Tifernogas; Elena Veschi, UmbraPlast e Giorgio Zangarelli, Stabilimento Tipografico Pliniana.