Confcommercio, attivato SPIN a Orvieto - Tuttoggi

Confcommercio Umbria, in stretta sinergia con Co.Ge.S.T.A. scrl, ha attivato anche ad Orvieto lo SPIN – Sportello Innovazione, con l’obiettivo di accompagnare le imprese del territorio nel processo di trasformazione digitale, fornendo loro un supporto concreto e tanti servizi gratuiti, affiancandole nel momento delle scelte strategiche e della definizione delle soluzioni più idonee e convenienti.

Spin Umbria

Lo SPIN Umbria fa parte della rete nazionale di EDI Ecosistema Digitale per l’Innovazione, il Digital Innovation Hub di Confcommercio Imprese per l’Italia riconosciuto ed accreditato dal Piano Nazionale Imprese 4.0.

I servizi Spin

I servizi che SPIN – Sportello Innovazione è in grado di fornire, gratuitamente, alle imprese di Orvieto sono davvero tanti: si va dall’analisi della presenza dell’impresa nel web e sui social per capire punti di forza e di debolezza al supporto nell’accesso a bandi e incentivi che possono fornire le risorse necessarie alla trasformazione digitale; dal supporto nella definizione di strategie per creare il proprio e-commerce alla formazione gratuita: dall’alfabetizzazione digitale all’uso specialistico di nuove tecnologie.

L’attivazione

Attivare i servizi dello SPIN – Sportello Innovazione è facile: basta contattare l’ufficio Confcommercio a Orvieto (Via delle Acacie, 12 – 340.4596123) o direttamente lo SPIN Sportello Innovazione (075.5067145 – spin-edi@confcommercio.umbria.it

“Da mesi ormai sentiamo parlare del PNRR – Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa quale fondamentale occasione per la trasformazione digitale e verde del Paese. Ovviamente un simile scenario impone anche alle aziende del territorio orvietano di affrontare queste sfide con nuove progettualità e conseguenti investimenti.

Tali processi di cambiamento sono urgenti e complessi”, sostengono Confcommercio e Co.Ge.S.T.A. scrl, “Abbiamo voluto portare a Orvieto lo SPIN – Sportello Innovazione perché svolgesse un suo ruolo di protagonista professionale nel facilitare e supportare la creazione di un ecosistema locale che, in stretta collaborazione anche con le Istituzioni locali e regionali, sia in grado di sostenere i processi di sviluppo delle aziende.

Confcommercio Umbria insieme con Co.ge.s.t.a. intendono infatti candidarsi quali protagonisti e “facilitatori” della trasformazione digitale ed anche “green” delle imprese, ma anche del territorio stesso. Con la più ampia disponibilità ad attivare tutte le possibili forme di sinergia tra pubblico e privato, a cominciare da una auspicabile coordinamento con il Digi.Pass, che può svolgere una significativa funzione nel favorire la sensibilizzazione e la diffusione delle tecnologie digitali tra i cittadini e le imprese. Coordinamento necessario per la definizione di progettualità utili ai fini di una rapida trasformazione digitale e “green” del territorio orvietano, sia sul versante dei servizi pubblici che del tessuto economico -produttivo”.