Confartigianato Spoleto organizza incontri settimanali tra imprese e amministrazione comunale

share

La Confartigianato di Spoleto opera in un’ottica di collaborazione con le Amministrazioni Locali. E’ necessario avere interlocutori diretti e attenti che comprendano concretamente le esigenze e le difficoltà delle attività produttive stremate dalla perdurante crisi economica che da anni ha colpito il territorio.

Di comune accordo la Presidente dell’Associazione, Valeria Severini, ed il sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, hanno disposto degli incontri tra amministrazione e imprese del territorio proprio per dare una risposta a questa esigenza.

Sarà Rosario Murro, delegato a seguire le crisi d’azienda ed i rapporti con le organizzazioni dei lavoratori da parte del sindaco Umberto De Augustinis, a presenziare nell’ufficio di Confartigianato Imprese Perugia a Spoleto in V.le Marconi, 2, il giovedì mattina dalle ore 9,30 alle 13,00 per documentare e monitorare periodicamente le diverse aree di interesse che colpiscono le attività.

“Siamo certi che questa iniziativa– commenta in una nota la Confartigianato- consentirà grazie al confronto e al dialogo l’emergere di problematiche e argomenti che, condivisi in modo più ampio tra gli artigiani, consentiranno l’avvio di un dialogo chiarificatore e utile per una categoria di lavoratori che si sente spesso marginalizzata e penalizzata. In un clima quale quello odierno di incertezza e di assenza di riferimenti l’Associazione deve fare la sua parte e portare avanti le questioni di tutti gli associati richiamando l’attenzione sulle piccole e medie imprese che rimangono la spina dorsale del sistema paese.”

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti coloro che svolgono un’attività artigianale.

Per maggiori informazioni: spoleto@confartigianatoperugia.com

075.9977000

share

Stampa