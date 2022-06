Condannato stalking viola i domiciliari, la polizia lo porta in carcere

Un 55enne trovato lontano dal proprio domicilio

Durante i controlli, gli operatori hanno sorpreso un 55enne, mentre violava le prescrizioni che gli imponevano di non uscire arbitrariamente dalla propria abitazione. L’uomo era stato già condannato in via definitiva per i reati di stalking e minacce. Di recente era stato applicato il beneficio della misura della detenzione domiciliare.

Uomo non in grado di fornire spiegazione

È stato notato dai poliziotti in un luogo poco distante dalla città di Foligno, dove era domiciliato. Sentito in merito dagli operatori, il 55enne non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile alla propria condotta. Per questo motivo è scattata l’immediata segnalazione al Magistrato di Sorveglianza ai fini della valutazione del suo comportamento. Ne è scaturito un giudizio di incompatibilità tra la condotta sopra descritta e la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della pena carceraria. Pertanto, i poliziotti hanno provveduto a rintracciare l’uomo e ad associarlo al carcere di Capanne, dove dovrà scontare i residui mesi che lo separano dal fine pena.