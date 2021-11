Concorso vigili urbani, in 327 per due posti da agenti

Tutti convocati alla Caserma Gonzaga per il 23 novembre, quando si terrà anche lo scritto

Si svolgerà martedì 23 novembre a Foligno, alla caserma Gonzaga, la prova preselettiva per il concorso per 2 agenti di polizia municipale indetto dal Comune di Foligno. Sono 327 i candidati che hanno presentato la domanda per partecipare al concorso.

Gli orari

I candidati – con il cognome che inizia dalla A fino alla L – dovranno presentarsi alle 8, quelli – con il cognome che inizia dalla M fino alla Z – dovranno presentarsi alle 12. I risultati della prova preselettiva saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente e mediante affissione all’ingresso della caserma Gonzaga. Chi supererà la prova preselettiva, dovrà sostenere la prova scritta sempre martedì 23 novembre, alle 16, nei locali della caserma Gonzaga