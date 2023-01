Concorso presepi di Natale, ad Assisi oltre 100 partecipanti e undici vincitori - Tuttoggi

Cinque scuole e sei concorrenti privati, tutti i nomi

Cinque scuole e sei soggetti privati, fra cittadini e realtà associative del territorio, sono i vincitori del “Concorso Presepi di Natale 2022”, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare la tradizione presepiale e stimolare la sensibilità della comunità a realizzare presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi della città.

Sono stati ben 106 i partecipanti, il numero più alto mai registrato nella storia del concorso presepi di Natale, rivolto a singoli cittadini, associazioni, enti e istituti scolastici chiamati ad allestire presepi all’aperto, in angoli di vie o piazze, in spazi ben visibili ai passanti o in luoghi con accesso immediato su vie e piazze, entro le mura urbiche di Assisi, nonché a Santa Maria degli Angeli e Rivotorto nei pressi dei luoghi francescani.