Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2021-2022: perché scegliere Easy-Quizzz? - Tuttoggi

Grazie al suo metodo, il simulatore Easy-Quizzz permette di valutare i propri punti di forza e di debolezza e di esercitarsi in maniera adeguata prima di sostenere la prova vera e propria.

Interessato? Dammi solo qualche minuto: ti spiegherò come funziona!

Easy-Quizzz: essenziale, efficace, versatile

Easy-Quizzz è un ottimo simulatore da prendere in considerazione per tutti coloro che si preparano per un concorso ordinario della scuola secondaria (e per i concorsi in generale), perché fornisce uno strumento di studio che si adatta a qualunque esigenza, in un ambiente didattico progettato da esperti dell’apprendimento per essere tanto essenziale quanto efficiente e funzionale.

Il primo punto di forza di Easy-Quizzz sta nel suo essere pratico e semplice, come si può notare già dalla home del sito. L’essenzialità del portale permette agli utenti di concentrarsi sulla preparazione del test, senza distrarsi con il funzionamento del software. Inoltre, un’interfaccia ordinata e asettica permette agli utenti di iniziare a usare il simulatore immediatamente, senza dover seguire tutorial o istruzioni complesse. Ciò migliora, in generale, l’esperienza complessiva dell’utente e aumenta la sua soddisfazione.

Easy-Quizzz è, in secondo luogo, efficace e questo lo si nota dalle tante funzioni e modalità che offre, studiate apposta per favorire l’apprendimento. Per esempio, le due modalità principali, cioè quella pratica e quella esame, sono state progettate tenendo proprio questo in mente.

La modalità pratica consente agli utenti di scegliere i parametri del test in base alle loro esigenze, come ad esempio il numero di domande, il tempo di risposta, la soglia di superamento e altro ancora. In questo modo, si possono concentrare su quelle aree in cui hanno maggiori difficoltà e migliorare la loro preparazione in modo mirato.

La modalità esame di Easy-Quizzz, invece, consente agli utenti di simulare il quiz di concorso ordinario per la scuola secondaria vero e proprio, mettendoli nella stessa situazione in cui si troveranno il giorno della prova. Ciò gli aiuta ad abituarsi alle pressioni e alle condizioni del vero esame, migliorando la loro sicurezza e preparazione.

Ma non c’è solo questo. Easy-Quizzz ha una modalità di apprendimento estremamente utile che permette di visualizzare le risposte corrette durante il test, in caso di errore. In questo modo, aiuta a imparare mentre si fa pratica e consente di colmare le lacune in tempo reale.

La funzione autoscroll, invece, fa in modo che il test passi alla domanda successiva in automatico non appena si risponde, in modo da non distrarsi mentre si esegue la prova.

Per quanto riguarda la versatilità del simulatore concorso ordinario scuola secondaria Easy-Quizzz, questa sta, in primo luogo, nella vasta offerta di materie e settori che Easy-Quizzz offre. Infatti, i suoi simulatori non riguardano solo l’istruzione e i concorsi ordinari per la scuola secondaria, ma tanti altri settori come l’università, le patenti, le abilitazioni o i concorsi pubblici.

Easy-Quizzz è versatile anche considerando il mezzo di utilizzo, che può avvenire sia sul sito web che sulla App. La comodissima applicazione di Easy-Quizzz merita un paragrafo a parte.

La App Easy-Quizzz

La app di Easy-Quizzz è lo strumento di studio che ti segue ovunque e ti permette di prepararti anche se non hai Internet a disposizione. Infatti ha il grande vantaggio di funzionare offline. Questo significa che si può accedere alla piattaforma di Easy-Quizzz ovunque tu sia, anche in coda alle poste o sui mezzi pubblici.

Non devi preoccuparti del tuo account, perchè l’App Easy-Quizzz è sempre sincronizzata con il sito web, quindi tutte le tue attività e i risultati dei test sono aggiornati in tempo reale, non appena la rete è di nuovo disponibile. L’App Easy-Quizzz è disponibile sia su iOS che su Android e può essere scaricata dagli store ufficiali in modo gratuito.

Quanto costa Easy-Quizzz?

Easy Quizzz, per dei prezzi veramente accessibili! Offre tre pacchetti adatti a soddisfare tutte le esigenze. L’accesso mensile, per esempio, costa meno di 10 euro. L’accesso annuale costa meno di 20 euro e l’accesso a vita ha un prezzo inferiore alle 40 euro.

Inoltre, Easy-Quizzz offre dei pacchetti speciali per chi è interessato solo al simulatore concorso scuola ordinaria 2021-2022 aggiornato 2023 o solo ai concorsi scuola, per prezzi altrettanto accessibili.

La cosa giusta, per avere successo!

Sai che prepararti al concorso ordinario scuola secondaria 2021-2022, aggiornato al 2023, ti costerà impegno e fatica. Proprio per questo motivo hai bisogno di uno strumento di studio affidabile, grazie al quale potrai sempre avere un’idea ben precisa del tuo livello di preparazione e migliorare, colmando le lacune, prima che arrivi il fatidico giorno. Scarica subito l’App e prova la versione demo gratuita. Non dimenticare di controllare il sito del MIUR per restare sempre informato sui concorsi ordinari scuola secondaria 2023.