Concorsi, Comune cerca dirigente marketing e turismo

Fissati anche i requisiti, come si apprende dal bando pubblicato sul sito municipale che contiene anche il fac-simile della domanda di partecipazione: possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), anzianità di servizio a tempo determinato o indeterminato, maturata per tre anni in incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche.

Un incarico quindi aperto a tutti gli indirizzi di laurea (escluse le triennali) con obbligo di ricoprire una posizione da dirigente.

La preselezione, a cura di apposita Commissione, si basa su un colloquio che verterà su diritto amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento degli enti locali, normative nazionali e regionali in materia di turismo, normative nazionali e regionali in attività produttive e commerciali e marketing territoriale, progettazione e ricerca dei finanziamenti nazionali ed europei, codice dei contratti D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, codice di comportamento dei dipendenti pubblici e legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa sulla Privacy, sul diritto di accesso, trasparenza e prevenzione della corruzione, conoscenza della lingua inglese.

L’individuazione finale del vincitore della selezione è affidata al sindaco Andrea Sisti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 16 marzo 2023 tramite posta elettronica certificata a comune.spoleto@postacert.umbria.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo generale in Piazza del Comune 1 o allo Sportello del cittadino in via Busetti.