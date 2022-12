Concertone di Capodanno, potenziati Minimetrò e scale mobili: gli orari

Più navette, attive fino alle 4 del mattino del primo gennaio | Così i percorsi meccanizzati dai parcheggi

Capodanno col concertone Rai in centro, BusItalia Umbria (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS), incrementa il servizio di trasporto pubblico a Perugia per agevolare i flussi e gli spostamenti in occasione della manifestazione e dei festeggiamenti previsti in Piazza IV Novembre e nel centro storico cittadino, durante la notte del 31 dicembre.

Servizi potenziati

Il servizio, annuncia BusItalia, viene potenziato con l’istituzione di: