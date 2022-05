Concerto per un pianoforte, Amici di Spoleto e Fidapa insieme per il restauro del gran coda del Comune - Tuttoggi

Concerto del giovane pianista Edoardo Riganti Fulginei. L’appuntamento è in programma il 22 maggio per raccogliere fondi per lo Steinway & Sons del Comune

Torna in concerto a Spoleto il giovane pianista Edoardo Riganti Fulginei. L’appuntamento è in programma domenica 22 maggio alle ore 17.00 al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi.

L’ingresso all’evento, organizzato dal Comune di Spoleto con il sostegno dell’Associazione Amici di Spoleto e della Fidapa BPW Italy sezione di Spoleto, sarà ad offerta ed i fondi raccolti serviranno a finanziare il restauro del pianoforte gran coda Steinway & Sons, al momento custodito al deposito dei beni culturali del Comune di Spoleto.