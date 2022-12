Concerto Capodanno Rai, cambia orario Te Deum in duomo

La celebrazione del Te deum in cattedrale a Perugia si terrà alle 19 per evitare sovrapposizioni con le prove del Capodanno Rai

Il concerto di Capodanno Rai trasmesso da Perugia provoca modifiche anche nelle celebrazioni religiose previste in duomo.

La tradizionale celebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore dell’anno che sta per concludersi, con il canto del Te Deum, in programma sabato 31 dicembre, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, presieduta dall’arcivescovo mons. Ivan Maffeis, infatti, sarà posticipata di un’ora. Si terrà alle 19, anziché alle 18 (come era stato programmato e comunicato a suo tempo), proprio per evitare sovrapposizioni con le prove della trasmissione di Rai Uno “L’anno che verrà”, in diretta, la sera di San Silvestro, da Piazza IV Novembre del capoluogo umbro.