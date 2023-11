Con l’auto contro un cavallo sulla 4 corsie, muore operatrice ospedaliera AGGIORNAMENTI

L'incidente nelle prime ore di sabato all'altezza di Campello sul Clitunno. La vittima è una 57enne che lavorava all'ospedale di Spoleto. Si indaga per omicidio colposo

L’auto ha investito un cavallo, che stava attraversando la Flaminia a quattro corsie, all’altezza di Campello sul Clitunno. La donna di 57 anni che era che era nella vettura è morta poco dopo in ospedale, a causa delle lesioni riportate. Si tratta di un’operatrice dell’ospedale di Spoleto, G. M. le sue iniziali, che proveniva dalla sua abitazione di Sellano. All’improvviso, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, a bordo della sua Citroen si è trovata l’animale contro, che correva sulla stessa corsia. L’impatto è stato frontale e particolarmente violento.

L’incidente si è verificato poco dopo le 5 di mattina di sabato 11 novembre. L’animale, fuggito da una proprietà privata della zona, è entrato nell’area della Flaminia. Quindi, dopo una corsa, l’impatto, all’altezza del km 133, in direzione Spoleto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’autoambulanza del 118 che ha trasferito la donna, in gravissime condizioni, in ospedale. Per lei non c’è stato nulla da fare.

La polizia stradale ha rintracciato il proprietario dell’animale. Sono in corso accertamenti anche sulle condizioni che hanno permesso che l’animale entrasse in superstrada. E naturalmente, come da prassi in questi casi, sull’auto e sulla vittima. Aperto un fascicolo da parte della Procura per omicidio colposo.

La famiglia è stata avvertita della tragedia. L’operatrice sanitaria lascia un marito e due figli.

(notizia aggiornata alle 11,45, foto d’archivio)