Due persone sono rimaste ferite nell’incidente che si è verificato nella tarda serata di lunedì a San Biagio della Valle. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, urtando violentemente un albero.

I due occupanti l’auto sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dal 118.

la dinamica dell’incidente è al vaglio dei vigili del fuoco.