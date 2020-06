Conto alla rovescia per “Con il cuore”, Carlo Conti “Sarà evento più intimo”

Conto alla rovescia per “Con il cuore, nel nome di Francesco”, il grande evento di solidarietà ospitato nel sagrato della Basilica superiore di San Francesco d’Assisi. Appuntamento martedì 9 giugno alle 20.35.

L’evento è promosso dai frati del Sacro Convento per i poveri del nostro Paese.

Foulard ottenuto dall’ortica

Anche quest’anno il maestro tintore Claudio Cutuli, ha realizzato per l’evento un foulard ottenuto dall’ortica che riproduce l’affresco della Basilica di San Francesco “Guarigione dell’uomo di Lerida”, un inno alla vita e alla rinascita. Al via la speciale iniziativa “Il tuo gesto con il cuore” dove sarà possibile inviare tramite il sito conilcuore.info o via mail conilcuore@sanfrancesco.org una personale immagine di solidarietà ai frati di Assisi.

«L’opera di alta manifattura tintoria è frutto di selezionate e ricercate materie prime provenienti dal mondo naturale e minerale. La creatività, l’artigianalità e il rispetto per l’ambiente sono da sempre il motore del nostro lavoro – ha dichiarato Claudio Cutuli -. Ogni anno con i frati del Sacro Convento di Assisi mettiamo a disposizione l’arte e la passione a sostegno di coloro che hanno bisogno e vivono in gravi difficoltà economiche».

Carlo Conti e Gianni Morandi conducono “Con il cuore”

Quella di quest’anno sarà un’edizione unica: Carlo Conti condurrà, in diretta su Rai1 dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi senza pubblico, e con lui Gianni Morandi. Una serata speciale che unisce musica, cultura e spiritualità, per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus. L’evento verrà trasmesso in simulcast su Rai Radio1. Il programma andrà in onda in replica domenica 5 luglio alle 16 sempre su Rai1.

“Sarà una cosa più intima”

«Quando due mesi fa in piena fase 1 ci siamo sentiti con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e con padre Enzo Fortunato ci siamo detti che “Con il cuore” dovevamo farlo – ha dichiarato Carlo Conti –. Perché è importantissimo promuovere una raccolta fondi per le tantissime famiglie che in questa crisi dovuta alla pandemia fanno la coda alle mense francescane e che bussano sempre di più. Abbiamo pensato di fare una cosa diversa, più intima, più francescana, più raccolta per fare raccolta. Pensando a quel prato verde, davanti alla basilica, ci è venuto in mente subito Gianni Morandi. La televisione sta riaccendendo i riflettori in cerca di una nuova normalità».

Come sostenere “Con il cuore”

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati di Assisi “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissaTIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immagine con la preghiera semplice di San Francesco.

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di Provincia di Perugia e Comune di Assisi.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa con Carlo Conti, Gianni Morandi e la governance Rai. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato