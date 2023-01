Comunità energetiche, se ne parla il 3 febbraio ad Assisi - Tuttoggi

Iniziativa nella sala della Conciliazione, i dettagli

Presso la sala della Conciliazione del Comune di Assisi, venerdì 3 febbraio alle ore 16, si terrà un importante Seminario atto a promuovere cultura, informazione e formazione sulla costituzione di “Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo-Il nuovo paradigma”.

Il seminario è organizzato da Optima Energia patrocinato dalla Regione Umbria, Comune di Assisi, Ordine e Fondazione degli ingegneri di Perugia, in collaborazione con le associazioni Federalberghi, Confcommercio, Anci, Adic e Anaci. Saranno rilasciati 3 crediti formativi a tutti gli ingegneri che parteciperanno in presenza al seminario, che – anticipano gli organizzatori – sarà l’occasione per definire e interpretare le ultime normative di una “economia circolare” al centro delle attività rivolte allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica: si parlerà della grande opportunità per i cittadini, pmi , Comuni e altri attori di diventare clienti attivi, e di un territorio che si fa infrastruttura grazie alle comunità energetiche.