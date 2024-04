Comunicato stampa UDC Umbria elezioni amministrative Comune di Perugia - Tuttoggi.info

L’Unione di Centro annuncia la presentazione della propria lista alle elezioni amministrative del Comune di Perugia, in appoggio al candidato sindaco Margherita Scoccia

A distanza di quindici anni dall’ultima competizione elettorale ritorna lo scudocrociato a Perugia: l’Unione di Centro annuncia la presentazione della propria lista alle elezioni amministrative del Comune di Perugia, in appoggio al candidato sindaco Margherita Scoccia il cui nome sarà all’interno del logo. Dopo appena cinque mesi dall’annuncio, in conferenza stampa presso la Provincia di Perugia, di ricostituzione del partito in Umbria, l’UDC – Unione di Centro è già pronta, a pieni ranghi, a fare convintamente la sua parte nella coalizione di CDX per l’elezione di Margherita Scoccia, insieme per affrontare le impegnative sfide che attendono il capoluogo di regione nei prossimi dieci anni. Nella composizione della Lista UDC ci siamo rivolti alle giovani donne e ai giovani uomini, promettendo una rinnovata etica della politica e un’azione di governo orientata al fare; a donne e uomini delusi dalla politica autoreferenziale, per offrire loro una grande casa aperta a tutti. In un dialogo franco anche con le associazioni, gli enti cattolici, le formazioni laiche sociali, economiche, culturali e sindacali del territorio. La nostra proposta qualificante per il governo locale è quella di sviluppare politiche aderenti ai principi della dottrina sociale della Chiesa nel campo del lavoro e della produzione, partendo dalla dignità del lavoro e dei lavoratori e approdando ad una economia al servizio dell’uomo, in armonia con l’ambiente e che coniughi il profitto con il benessere di tutta la collettività e non solo con una parte di essa. Una produzione nel rispetto della dignità umana, del creato, con finalità anche sociali e di salvaguardia e valorizzazione dei più fragili ed emarginati. Le sfide alla denatalità, alla precarizzazione del lavoro, alla inadeguatezza dell’istruzione e della formazione, alla crisi del tessuto sociale e produttivo, possono essere affrontate solo rimettendo al centro dell’azione comune la politica del buon senso che un partito di grande tradizione e ambiziosa visione come l’UDC ha nel proprio DNA. Alcuni tra i punti più qualificanti del programma di UDC – Unione di Centro per un nuovo patto con la comunità e i cittadini: – Aiuti concreti alla natalità, formazione mirata per i giovani e le imprese in armonia con le comunità e l’ambiente, quoziente familiare, il buon lavoro, la tutela di tutte le fragilità, potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica, efficientamento di quella sociale, politiche inclusive della disabilità, rafforzamento della sussidiarietà orizzontale. – Lotta a vecchie e nuove povertà e lotta alle vecchie e nuove dipendenze, tra cui la ludopatia. – Rivoluzione digitale e intelligenza artificiale a misura di etica dell’uomo e al servizio delle comunità, delle imprese, dei lavoratori. – Promuovere le tematiche della economy di Francesco, dell’economia circolare, ambientale e sostenibile. – Spazio a progetti industriali che abbiano anche a fondamento il recupero ambientale delle aree in cui insistono, la realizzazione di manufatti che rispettino o valorizzino il paesaggio delle nostre aree, sviluppino produzioni ecosostenibili, ovvero non peggiorino lo stato dell’ambiente circostante. Al centrodestra e a Margherita Scoccia l’UDC – Unione di Centro garantirà leale e proficua collaborazione, apportando quel peso specifico fatto di valori condivisi e nuovi orizzonti, rafforzando al centro l’area politica della coalizione insieme alle altre forze che vorranno insieme a noi proseguire nel percorso di ricostituzione di quell’area politica che è stata per oltre mezzo secolo garanzia di libertà e benessere, iniziando dal basso nelle città come Perugia. Il Coordinatore regionale Ermanno Ventura Il Commissario provinciale Massimo Imperato Il Commissario comunale Carmine Camicia