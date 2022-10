In Comune c'è la Sala Ceccucci, la figlia: "Ho un angelo custode in più"

Cerimonia di intitolazione con i familiari

Intitolata ad Ivano Ceccucci, il consigliere comunale scomparso lo scorso anno in un terribile incidente stradale, la sala dei gruppi di maggioranza, al secondo piano del palazzo comunale. Struggente la cerimonia, alla quale hanno partecipato i familiari e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

Il ricordo delle Istituzioni e della figlia

“Ivan ha sempre messo il rispetto dell’altro alla politica – ha detto il presidente del consiglio comunale, Lorenzo Schiarea – il suo è stato un costante lavoro sul territorio, parlando con le persone e non facendo mai distinzioni“. Commovente il racconto della figlia Eleonora: “In ogni momento sapevamo che ci saremmo capiti. Oggi non è facile trovare una famiglia con tanto amore e rispetto come la nostra. Ho potuto vivere in un ambiente armonioso e rassicurante. Da un anno a questa parte ho un super angelo custode che, in sella alla sua moto, veglierà sulla nostra famiglia“. Quindi il ringraziamento per l’intitolazione: “Significa che mio padre è riuscito a trasmettere qualcosa di forte e duraturo”.