Comune al lavoro per creare area sgambamento cani "Già individuate due zone adatte" - Tuttoggi

“Quello dell’area per la sgambatura dei cani è un servizio che manca nella nostra città – ha detto Cenciarini – Al momento ce n’è una presso il Parco Usu ma poco si addice a questo tipo di attività. L’amministrazione comunale si è già mossa negli scorsi mesi: sono stati compiuti sopralluoghi ai quali ha partecipato anche il consigliere Giovanni Dominici, che aveva sollevato la questione più volte e si sta dando molto da fare per il tema”.

“I due terreni individuati – ha proseguito Cenciarini – sorgono nelle vicinanze della Pineta Ranieri, perché serve una zona grande, adatta e ombreggiata pronta per ospitare al meglio sia i cani che i loro proprietari. Le due zone sono quelle di piazza Nenni (ampia area verde tra via Milano e via Napoli, attraverso le quali si arriva direttamente alla Pineta) e l’altra nel retro della Pineta, in un’area di due ettari di proprietà del Comune. Lo studio per far veder la luce a questo servizio importante va avanti e nel breve periodo sapremo la zona migliore nel quale farlo sorgere”.