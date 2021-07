Comune Giano dell'Umbria, confermata la certificazione di qualità per l'Ambiente - Tuttoggi

Il Comune di Giano dell’Umbria ottiene ancora una volta la conferma di ente certificato per la qualità ambientale conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015. Infatti, nel recente audit di verifica effettuato lo scorso 18 giugno dall’organismo certificatore SGS Italia Spa, nonostante le difficoltà operative determinate dalla situazione emergenziale in atto, è stata confermata a pieni voti la certificazione ambientale del Comune di Giano dell’Umbria che attesta come lo stesso abbia introdotto un sistema organizzativo di gestione ambientale che verifica periodicamente gli obblighi legislativi a carico dell’amministrazione anche riguardo ai seguenti aspetti:

– messa a norma degli immobili comunale (scuole, edifici pubblici,

etc.) per la prevenzione incendi e adeguamento strutturale degli

stessi;

– tutela dell’inquinamento ambientale (suolo, aria, acqua, presenza amianto, gestione scarichi, sostanze pericolose, contaminazioni del suolo e/o della falda, etc.);

– corretta gestione dei cicli produttivi dell’ente improntati al

massimo rispetto delle tematiche e normative ambientali;

– chiaro quadro di riferimento relativamente agli strumenti di

pianificazione e regolamentazione ambientale territoriale.

“Per raggiungere tale obiettivo – si legge in una nota – l’Amministrazione ha lavorato

intensamente nonostante le comprensibili difficoltà operative ed

economiche attuali derivanti dalla crisi pandemica in atto.

Lo sforzo è stato però giustificato ritenendo che tale riconoscimento sia un tangibile segnale da dare alla popolazione di una macchina comunale operativa, efficace ed efficiente, attenta al rispetto dell’ambiente e orientata verso una nuova politica ambientale e nuovi e importanti obiettivi e traguardi, come quelli recentemente adottati con delibere n. 72/2020 e n. 54/2021.

Auspicando continuità nel mantenimento di tale importante attestato, peraltro in sede regionale in possesso di pochissimi comuni, che può divenire anche utile strumento di priorità nell’acquisizione di contributi a livello europeo, statale e regionale, l’amministrazione ringrazia anche il lavoro svolto dagli uffici comunali che hanno collaborato fornendo il necessario supporto al coordinatore e referente tecnico SGA, responsabile del settore urbanistica, Massimo Zampedri”.