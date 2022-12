Appezzamenti anche a Spello

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per l’alienazione di alcuni terreni agricoli di proprietà dell’Ente che si trovano nei territori di Spello e Foligno. In particolare si tratta uliveti che si trovano a Spello in località Segarelle, a Foligno (a Belfiore e Scafali). L’atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.foligno.pg.it