Comune e Afor insieme per lavori su parco e montagna - Tuttoggi

L’amministrazione comunale di Assisi ha calendarizzato una serie di lavori, che inizieranno a breve e saranno eseguiti in collaborazione con l’Afor (Agenzia forestale regionale) e interesseranno aree di montagna.

Si partirà con la ripulitura del Fosso Santureggio e San Masseo con ripristino del reticolo idraulico, poi toccherà al Parco del Monte Subasio con il rifacimento con depolverizzazione del tratto stradale che dall’Eremo delle Carceri porta agli Stazzi. Sarà anche riqualificata con il ripristino del manto la strada della Croce verso Spello fino a Cerqua Grossa nella frazione di Armenzano.

Successivamente sarà completamente riqualificata l’area della Fonte del Brecciaro lungo la provinciale 249: l’area in parte sarà inerbita e recintata, saranno piantumati alberi ed apposti tavoli e panche, sarà riqualificata anche l’area dedicata alla sosta dei veicoli, essendo la strada 249 molto panoramica e frequentata da moltissimi camminatori. Tra l’altro a breve la Provincia di Perugia inizierà i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria proprio sulla provinciale 249 dove saranno messi in sicurezza alcuni tratti per poi, a seguire, riasfaltare i tratti più ammalorati.

Tra i lavori ultimati da Afor, infine, c’è la zona di sosta lungo la strada verso gli Stazzi, la zona detta Belvedere delle Mandrie, mentre a breve un ulteriore intervento interesserà l’area del Belvedere e area sosta prima dell’Eremo delle Carceri.

Le attività sono realizzate in parte con fondi propri Afor in parte per effetto della convenzione con cui il Comune di Assisi finanzia alcune attività realizzate dall’Agenzia forestazione regionale.