Comune cerca rilevatori per Censimento 2024, domande entro il 29 luglio - Tuttoggi.info

C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 29 luglio per candidarsi ad un incarico di rilevatore di censimento per il Comune di Città di Castello nell’anno 2024. L’Ente tifernate ha pubblicato il bando che offre l’opportunità essere impiegati temporaneamente, con una prestazione di lavoro autonomo occasionale, per l’espletamento delle indagini demografiche previste dall’ISTAT con il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024.

L’impegno che sarà richiesto dall’amministrazione comunale comporterà lo svolgimento di una idonea e obbligatoria formazione (in parte “auto formazione” e in parte in aula virtuale in date prestabilite) nel periodo luglio-settembre, mentre le varie fasi della rilevazione dovranno essere espletate a partire da novembre, fino alla data limite del 23 dicembre (termine ultimo previsto nell’edizione 2024 per il recupero delle mancate risposte).

Il compenso lordo sarà determinato secondo i parametri previsti dalla normativa sul censimento e sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni dell’ISTAT. Verrà corrisposto nel momento in cui il Comune avrà introitato lo specifico contributo erogato dall’istituto nazionale di statistica.

Per il conferimento degli incarichi, che saranno definiti numericamente in base alle esigenze organizzative dell’Ufficio Comunale di Statistica e Censimento e alle modalità definite dall’ISTAT, sarà redatta una graduatoria che terrà conto di titoli di studio ed esperienze pregresse dei candidati in analoghe rilevazioni statistiche. La graduatoria avrà validità per le attività del Censimento permanente della popolazione dell’anno 2024 ed edizioni seguenti, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC). Il Comune potrà utilizzarla anche per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT.

Potranno presentare domanda tutti i maggiorenni con cittadinanza italiana, ma anche di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in possesso di un regolare permesso di soggiorno, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio equipollente, sappiano utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possiedano adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica), oltre che esperienza in materia di rilevazioni statistiche, in particolare nell’effettuazione di interviste. Tra i requisiti necessari ci sono anche un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; il godimento dei diritti politici e l’assenza di condanne penali; l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

Ai fini dell’ammissione alla selezione verranno valutati anche i curricula dei candidati non in possesso del requisito dell’esperienza pregressa nelle rilevazioni statistiche, che, da un esame complessivo, risulteranno adeguati allo svolgimento dell’incarico di rilevatore. Per ogni ulteriore informazione e per reperire il modulo di domanda da presentare all’ente è possibile consultare l’Albo Pretorio online.