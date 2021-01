Computer e internet, entro il 31 gennaio le richieste di contributo - Tuttoggi

Il contributo per l'acquisto di computer, tablet e connessione ad internet è concesso fino ad un ammontare massimo di 600 euro a nucleo familiare

Vanno presentate entro il 31 gennaio le domande per la concessione di un contributo alle famiglie per l’acquisto o il noleggio di personal computer, anche portatili, tablet, connessioni a internet, dispositivi mobili con connessione ad internet o altra strumentazione necessaria per lo svolgimento di attività socio- educative e ludico ricreative a distanza. Lo rende noto il Comune di Scheggino.

Il contributo è concesso fino ad un ammontare massimo di 600 euro a nucleo familiare nelle seguenti forme:

erogazione di un buono da utilizzare nel termine massimo di 60 giorni dalla data di ritiro del buono, presso gli esercizi commerciali iscritti all’apposito elenco zonale;

rimborso delle spese sostenute per acquisto o noleggio di strumentazione tecnologica effettuati nel periodo 5 marzo 2020 – 31 gennaio 2021.

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso nucleo familiare nell’arco di validità del presente avviso o in caso di eventuale sua riapertura. Nel caso di presentazione di più domande, sarà istruita l’ultima validamente ricevuta in ordine di tempo.

Chi può accedere ai contributi per computer e affini

Possono presentare la domanda le persone in possesso di tutti seguenti requisiti:

essere residenti nel Comune di Scheggino e nei comuni dell’ambito Zona Sociale 6

essere cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi

avere all’interno del nucleo familiare almeno un figlio di età compresa tra 3 e 26 anni compiuti

avere un ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000.

Modalità della richiesta

Le domande vanno presentate: a mano, presso il Comune di Scheggino Ufficio Protocollo; tramite posta certificata (PEC) al Comune di Scheggino comune.scheggino@postacert.umbria.it; tramite indirizzo di posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.scheggino.pg.it.

Scadenza presentazione domande entro il 31 gennaio 2021.