Commissione regionale si sposta a Norcia, Bianconi "Ascolto attivo della popolazione" - Tuttoggi

“Ieri è stata una giornata particolarmente positiva. La Seconda Commissione, di cui sono Vice Presidente, ha fissato per il prossimo 18 febbraio una riunione a Norcia, che durerà tutto il giorno. Sarà una seduta nella quale al mattino, al cospetto anche dei Sindaci, saranno affrontati i temi tecnici della ricostruzione e nel pomeriggio gli aspetti economici”. Lo evidenzia il consigliere regionale Vincenzo Bianconi.

“Occorre un salto culturale – sottolinea Bianconi – che parta da numeri certi, Comune per Comune, finalizzato a definire le diverse problematiche vecchie e nuove, con il fine di trovare le cure più giuste e corrette, Comune per Comune, con grande senso di responsabilità per tutti. Saranno uditi sindaci, tecnici, rappresentanti delle istituzioni, degli imprenditori e delle professioni. Basta anche alla logica degli aiuti a pioggia o addirittura allo sciacallaggio economico sulle risorse e misure legate al sisma.

Questa sarà la prima di molte sedute itineranti che la Seconda Commissione avvierà su i territori umbri, riunioni che dovranno essere veri “laboratori di ascolto e intervento” e non “passerelle politiche”.

Ieri poi il Presidente Mancini e tutti i colleghi presenti della Seconda Commissione hanno firmato la richiesta formale per la redazione del “Dossier Sisma 2016”, le cui informazioni saranno la base di tutte le valutazioni su gli interventi a supporto dell’economia e delle popolazioni delle aree terremotate. Oggi abbiamo protocollato la richiesta.

Ringrazio tutti i miei colleghi per la serietà e maturità mostrata nel

lavorare insieme a beneficio degli umbri. Spero che questa buona pratica continui, mi auguro che le nostre differenze possano continuare ad essere un elemento di pluralismo e arricchimento della azione di governo. Mai l’opportunismo di partito dovrebbe venire anteposto all’interesse dei cittadini che abbiamo il privilegio di rappresentare”.