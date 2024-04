Commissariato, attivate le nuove procedure per il rilascio del passaporto

Orari di apertura e le informazioni necessarie per la prenotazione in via ordinaria, o di emergenza, nel rilascio del titolo di espatrio.

Attive anche al Commissariato di Foligno le nuove procedure per il rilascio del passaporto. Da domani al via la nuova modalità di prenotazione.

La nuova modalità di prenotazione, che dovrà essere effettuata esclusivamente on-line tramite l’”Agenda Passaporto”, prevede un ampliamento degli orari di apertura anche dell’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Foligno e delle quotidiane disponibilità dell’Agenda. Inoltre, è stata predisposta un’Agenda aggiuntiva per la prenotazione del titolo di espatrio nei casi di urgenza. La richiesta di passaporto dovrà quindi essere effettuata esclusivamente mediante l’“Agenda passaporto”, il servizio online realizzato dalla Polizia di Stato, raggiungibile dal sito https://passaportonline.poliziadistato.it utilizzando le credenziali SPID o CIE. Il sistema, oltre all’inserimento della domanda, consentirà di scegliere il giorno e l’ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali (necessarie per il rilascio del passaporto). Il ritiro del titolo di espatrio potrà essere effettuato nei giorni di giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Le procedure di urgenza

La prenotazione tramite “Agenda passaporto” costituirà l’esclusivo metodo per fissare un appuntamento finalizzato al rilascio del titolo di espatrio. Anche per l’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Foligno, le rivisitate procedure di urgenza, ricorribili solo in caso di assenza di appuntamenti idonei in agenda web a soddisfare le esigenze del cittadino, prevedono che: per il rilascio del passaporto entro 30 giorni – l’utente dovrà prenotare un appuntamento on-line nell’agenda prioritaria (dedicata solo alle urgenze), compilare e stampare un’autocertificazione, già predisposta nel sistema informatico, nella quale dovrà dichiarare i motivi dell’urgenza, documentazione necessariamente supportata da idoneo carteggio da produrre al momento della presentazione della domanda; per il rilascio passaporto entro 15 giorni – qualora l’agenda prioritaria non fornisse una data utile alle proprie esigenze, l’utente dovrà stampare l’autocertificazione, sempre predisposta nel medesimo sistema informatico, corredata da documentazione attestante l’urgenza, da presentare direttamente presso il Commissariato di P.S. nei giorni di apertura sportelli.

Gli orari di apertura

A tal proposito si segnala che, da mercoledì 17, gli sportelli dell’Ufficio passaporti sono aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. La nuova procedura verrà progressivamente estesa anche alle sedi dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Assisi, Spoleto e Città di Castello. Infine, si rappresenta che l’ufficio Passaporti è comunque contattabile presso il seguente indirizzo mail: dipps159.00n0@pecps.poliziadistato.it.