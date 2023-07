Commercianti “in gabbia” in via Nazario Sauro: la protesta

I cantieri hanno limitato l'accesso agli esercizi commerciali

Commercianti ‘ingabbiati’ dal cantiere. Protestano gli esercenti di via Nazario Sauro che, da dieci giorni, si sono ritrovati chiusi nel cantiere per il rifacimento delle tubature. Una condizione di difficoltà, che rende complicato lavorare, anche perché ci sono cantieri nella zona dei Canapè (che sono andati a togliere il parcheggio) e in via dei Mille. Un combinato disposto che ha di fatto azzerato qualsiasi possibilità.

“Servono tempi certi”

I commercianti sono Manuela Bastianelli di Ham Ham, Claudio Angelucci del Bar Sport, Roberto Mancini della macelleria e Tecla Pergolesi di Autocentro TreP. Tutti hanno scritto al Comune e a Confcommercio. “C’è stata la richiesta di intervento all’amministrazione e a Confcommercio – ha detto Amoni – facciamo sapere alla gente cosa succede“. La richiesta è quella di tempi certi sulla fine del cantiere e che questo possa anche essere frazionato. Gli incassi, per tutte le attività, sono crollati ma purtroppo le spese vive come l’elettricità restano.

C’è anche chi, come l’Autocentro, lamenta le difficoltà iniziate già con il doppio senso di circolazione e ora diventate più serie.