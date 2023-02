Come nasce lo streetwear: le origini di un fenomeno globale - Tuttoggi

Sfogliare le collezioni al dettaglio, cercare offerte speciali e acquistare streatwear, tutto in un solo sito

Lo streetwear è una tendenza di moda moderna che ha un forte impatto sulla cultura dei giovani in tutto il mondo. Ma come è nato questo fenomeno senza precedenti? Le origini dello streetwear risalgono ai primi anni ’70, quando surfisti, skater e artisti hanno iniziato a creare abbigliamento ispirato alla cultura urbana. L’abbigliamento urbano era spesso realizzato con materiali di seconda mano e con l’aggiunta di elementi personalizzati come ricami, stampe e patch. Ciò ha dato vita ad un movimento che rappresentava la controcultura dell’epoca. Con l’avvento delle grandi marche nel settore, lo streetwear è diventato più accessibile a un pubblico più ampio ed è diventato un vero e proprio stile di vita per generazioni intere. Oggi lo streetwear è un fenomeno globale che ha influenzato la moda, la cultura e le tendenze di tutto il mondo.

Dove nasce lo stile streetwear?

Lo stile streetwear nasce negli anni ’70 a New York, con l’avvento del movimento hip-hop. Originariamente era un modo per esprimere l’identità culturale della comunità e lo sfogo di giovani artisti che non erano rappresentati dai mass media. Nel corso degli anni, le tendenze hip-hop si sono sviluppate in diversi stili tra cui lo streetwear, che si è affermato come stile di vita ed è diventato uno dei principali trend nella moda maschile. Si basa su un look casual e confortevole, ma con un pizzico di audacia: da qui la sua grande popolarità, in particolare tra i giovani.