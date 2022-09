Colto da infarto in centro, giovane mamma gli salva la vita - Tuttoggi

La mamma si è lanciata d’istinto verso il 72enne, praticandogli subito il massaggio cardiaco per almeno 15 minuti. Un atto di coraggio e freddezza – la giovane in passato è stata bagnina – che ha permesso di stabilizzare l’uomo fino all’arrivo del 118 (chiamato dagli altri presenti) e di fatto di tenerlo in vita con il provvidenziale intervento.

Con l’arrivo dell’ambulanza l’uomo è stato preso in consegna dai sanitari, che hanno continuato con le manovre salvavita e lo hanno poi trasportato subito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento il 72enne si trova ancora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva ma, grazie a questa giovane donna-coraggio, forse c’è ancora una speranza.