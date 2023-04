Colpisce al volto vicina di casa con un manico di scopa, denunciata 83enne - Tuttoggi.info

L'anziana è stata deferita all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali, la vittima ha riportato ferite guaribili in 10 giorni

Aggredisce la vicina di casa, senza apparenti motivi, e le procura alcune ferite. Una 83enne tifernate, giorni fa, è stata infatti denunciata per il reato di lesioni personali.

A seguito del violento episodio la vittima si è rivolta agli uffici del Commissariato di Città di Castello per presentare querela. Agli agenti la donna ha riferito che, una sera, tornata a casa insieme al marito, aveva sentito forti rumori provenire dalla porta basculante del garage.

Spaventati, i coniugi si sono diretti in quella direzione, incontrando proprio la vicina di casa che, visibilmente alterata, stava agitando il manico di una scopa, urlando e inveendo contro di loro. Secondo quanto raccontato dalla vittima, inoltre, all’improvviso l’83enne l’avrebbe colpita con quell'”arma” improvvisata al volto. Subito dopo era intervenuto il marito che aveva riaccompagnato la moglie all’interno dell’abitazione.

La donna, in seguito, ha dovuto recarsi al Pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 10 giorni. Inevitabile la denuncia per l’anziana.