Color Glass, ordinanza del sindaco sospende attività produttiva del forno - Tuttoggi

Nel giorno della vigilia di Natale il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta ha emesso un’ordinanza (la numero 323) avente per oggetto la “sospensione dell’attività produttiva del forno di Color Glass”, a seguito della richiesta di provvedimento da parte di Arpa Umbria.

“Richiederemo gli atti trasmessi da Arpa tali da indurre il provvedimento – hanno dichiarato Emanuela Arcaleni e Vincenzo Bucci di Castello Cambia – Se, come la scorsa volta, si trattasse di sforamento dei limiti nelle emissioni, si confermerebbero tutti i dubbi e le preoccupazioni espresse, da almeno 3 anni, dai cittadini di Trestina e da noi. Non riusciamo a capire, nè ad accettare, come si possa insistere nel far permanere in mezzo ad un abitato un’azienda che tratta rifiuti speciali, le cui emissioni risultano potenzialmente pericolose per la popolazione. In spregio non solo al principio di precauzione ma anche alle norme contenute nel Piano regolatore”.

“Non ci sfugge che le autorizzazioni sono regionali – concludono – ma a questi organismi tecnicopolitici vanno chieste risposte precise e precise responsabilità, in merito alla salute e non solo alla legittima salvaguardia delle attività“.