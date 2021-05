Colombi, verso un monitoraggio e un censimento della popolazione

L'iniziativa dopo un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato Zuccarini e Bortoletti

Servirà un monitoraggio dei colombi presenti in città, per capire la quantità degli esemplari presenti. Ieri si è tenuto un tavolo in Comune, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Stefano Zuccarini e il consigliere comunale Michele Bortoletti.

“Avviare un monitoraggio per censire e quantificare la popolazione dei colombi”

“Affrontando il problema del sovrappopolamento nel Centro Storico e nelle periferie – dice Bortoletti – è emersa la necessità di avviare un monitoraggio per censire e quantificare la popolazione dei colombi.

Come consigliere comunale incaricato garantisco il mio massimo impegno, proseguendo sulla strada dell’interlocuzione già avviata con la Regione Umbria“.