Collescipoli in festa per San Nicolò - Tuttoggi.info

Collescipoli in festa per il santo patrono San Nicolò. Ecco il programma delle iniziative nel borgo ternano, aperta anche la taverna

Il borgo di Collescipoli si prepara ad accogliere la ‘Festa di San Nicolò’ dedicata al proprio patrono. La manifestazione è in programma dal 5 al 14 maggio e prevede una serie di iniziate a carattere culturale, religioso, storico, enogastronomico, destinando anche ampio spazio all’animazione per i bimbi. Ad organizzare la festa è la parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Nicolò. Molteplici gli eventi annunciati per l’occasione. L’artista Simona zoo de ‘Lo zoo di Simona’ curerà una raffigurazione del paese, attraverso un murale (6-7 maggio).

Collescipoli in festa per San Nicolò

Il progetto ‘Tutta mia la città’ si occuperà di laboratori e di animazione, nel corso del medesimo weekend. Sabato 6 maggio, in piazza San Nicolò, è prevista l’esibizione di arcieri e scherma storica dell’associazione ‘Medieval fencing’ accompagnati dal gruppo musici Torre Orsina. Nell’ottica della valorizzazione delle splendide chiese del borgo si terranno diversi concerti, tra cui due riguardanti l’Hermans festival, la performance del ‘Coro della pace’ e il ‘Coro di San Francesco di Assisi’. Sarà possibile assistere alla presentazione di alcuni libri che coniugano storia e folclore. A chiudere la rassegna il corteo storico degli sbandieratori e dei musici della città di Giove (14 maggio).

Taverna di Collescipoli

Durante tutta la festa, a partire da sabato 6 maggio, la taverna ‘Turritulum’ delizierà i palati dei visitatori a cena, proponendo – tra le altre cose – il piatto tipico del territorio per eccellenza ossia gli ‘Gnocchetti alla collescipolana’. La giornata dedicata al Santo patrono Nicolò ovvero martedì 9 maggio sarà improntata su diverse iniziative a carattere religioso. Per maggiori info è possibile consultare la pagina facebook denominata ‘Festa di San Nicolò Collescipoli 2023’.